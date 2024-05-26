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الأحد، 26-05-2024 03:54 م

هيئة الخدمة والإدارة العامة تطلق مشروع تطوير نظام إدارة القيادات الحكومية

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الوكيل الإخباري - أطلقت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم الأحد، مشروع تطوير نظام إدارة القيادات الحكومية، بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بهدف إعداد القيادات الحكومية وفق مبادئ الجدارة والاستحقاق، وبما ينسجم مع نظام إدارة الموارد البشرية الذي تم إقراره مؤخرا من قبل مجلس الوزراء.

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وقال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، إن القيادات الحكومية بمختلف مستوياتها تعتبر حجر الأساس في تطوير الإدارة العامة للدولة، للوصول إلى أداء متقدم ومتميز يلبي آمال جلالة الملك عبدالله الثاني وطموح المواطنين، وينعكس بشكل ملموس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأكد أهمية محور القيادات الحكومية لإعداد منظومة متكاملة وفعالة في القطاع العام المرتكز على تطوير مهارات القادة وصقل مهاراتهم الإدارية والتنفيذية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، وبما يسهم في تعزيز الكفاءة المؤسسية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية .


وثمن الناصر دعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للمشروع، مشددا على أهمية تكاتف الجهود في تحقيق التكاملية بين مختلف المشاريع التي تعمل عليها الهيئة لتطوير عملية إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.


من جهته، أكد المدير التنفيذي لإدارة تطوير السياسات والمعايير في الهيئة، الدكتور بندر أبو تايه، أهمية مشروع تطوير نظام إدارة القيادات الحكومية، ودوره الكبير في دعم القيادات الشابة، وتمكين الموظفين الأكفاء في تولي المواقع القيادية في عمر مبكر، عبر تفعيل المسار السريع، وخلق بيئة حاضنة للمواهب الشابة.


وبين أن القيادات بمختلف مستوياتها تتحمل مسؤولية نجاح المؤسسة، مشددا على أهمية التدريب المستمر للقيادات لتحسين الكفاءة والفعالية، ولتحقيق أهداف المشروع التي تعزز المهارات القيادية والإدارية، ما يسهم في تقديم خدمات حكومية متميزة ودعم الابتكار في القطاع العام.


من جهتها، لفتت مستشار المشروع المهندسة بدرية البلبيسي، إلى أن المشروع يستهدف تنظيم بيئة علاقات القيادات الحكومية بطريقة تكاملية وفقا لبيئة صحية داعمة ومتعاونة، وهذا ما تضمنته خارطة طريق تحديث القطاع العام، والأوراق النقاشية للموارد البشرية المرفقة بها، واستراتيجية الموارد البشرية في الخدمة المدنية 2023-2027.

 




 

 


 

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