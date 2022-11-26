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السبت، 26-11-2022 10:04 ص

هيئة الطيران: لا تغيير على رحلات الطيران بسبب الضباب

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة اضافة اعلان

قالت هيئة تنظيم الطيران المدني أنه لا تغيير على مواعيد رحلات الطيران لغاية الآن بسبب الأحوال الجوية السائدة في المملكة والضباب الكثيف .

وقالت الهيئة لـ "الوكيل الإخباري" اليوم السبت إن جميع الرحلات القادمة والمغادرة ستكون في موعدها .

وأضافت أنها تتابع الأحوال الجوية عن كثب وتراقب تطورات المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة .

وتأثرت المملكة منذ أمس الجمعة، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص ولف ضباب كثيف عدة مناطق في المملكة  منذ ساعات الصباح الباكر اليوم السبت.


 




 

 


 

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