هيئة الطيران: لا تغيير على رحلات الطيران بسبب الضباب

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة اضافة اعلان



قالت هيئة تنظيم الطيران المدني أنه لا تغيير على مواعيد رحلات الطيران لغاية الآن بسبب الأحوال الجوية السائدة في المملكة والضباب الكثيف .



وقالت الهيئة لـ "الوكيل الإخباري" اليوم السبت إن جميع الرحلات القادمة والمغادرة ستكون في موعدها .



وأضافت أنها تتابع الأحوال الجوية عن كثب وتراقب تطورات المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة .



وتأثرت المملكة منذ أمس الجمعة، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص ولف ضباب كثيف عدة مناطق في المملكة منذ ساعات الصباح الباكر اليوم السبت.

