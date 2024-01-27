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السبت، 27-01-2024 09:16 ص

هيئة المعابر في غزة : اجلاء 61 أردنيا عبر معبر رفح اليوم السبت

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الوكيل الإخباري - نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة قائمة بأسماء أكثر من 200 شخص من حملة الجنسيات الأجنبية منهم 61 اردنيا ، سيغادرون قطاع غزة اليوم السبت برا إلى مصر.اضافة اعلان


ووفقا للكشف المرفق سيغادر معبر رفح 61 شخصا من حملة الجواز الأردني، معظمهم من الإناث بنحو 38 سيدة وفتاة تقريباً، في حين يبلغ عدد الذكور  نحو 23 .

وتضم القائمة  أكثر من 200 فردًا من مختلف الأعمار والجنسيات، بينها الأردنية والتركية والايطالية، قالت انه سيتم اجلائهم  اليوم عبر معبر رفح

هذا ويتواجد فريق من  السفارة الاردنية في القاهرة عند معبر رفح من الجانب المصري للتنسيق والتحضير لاي عمليات اجلاء للاردنيين عبر معبر رفح الحدودي.

 




 

 


 

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