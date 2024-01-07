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ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 22 ألفاً و835 شهيداً

الأحد، 07-01-2024 02:29 م

الأردن والولايات المتحدة يتفقان على ضرورة إيصال المساعدات بشكل كافٍ إلى غزة

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الوكيل الإخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، محادثات موسعة مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حول الأوضاع الكارثية في غزة. اضافة اعلان


وأكد الصفدي، خلال اللقاء، ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار ينهي العدوان وما يسببه من قتل ودمار وكارثة إنسانية. 

وشدد الصفدي على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل فوري وكاف ومستدام إلى جميع أنحاء غزة التي تواجه كارثة إنسانية بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي ومنع إدخال المساعدات بشكل كاف. 

وحذر الصفدي من تبعات استمرار العدوان وانتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومن التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية. 

وشدد على ضرورة وقف "إسرائيل" جميع خطواتها اللاشرعية والاستفزازية التي تدفع نحو تفجر الأوضاع في الضفة. 

واتفق الصفدي وبلينكن على ضرورة إيصال المساعدات بشكل كاف إلى غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين داخل القطاع وإلى خارجه، وضرورة تمكين الغزيين النازحين من الشمال من العودة إلى بيوتهم ومناطقهم.

وأكد الصفدي عبثية أي طرح مستقبلي يكرس فصل غزة عن الضفة الغربية، وخارج سياق خطة شاملة تلبي حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة على أساس حل الدولتين. 

واتفق الوزيران على استمرار التواصل لبحث جهود وقف الحرب وإدخال المساعدات وحماية المدنيين وإطلاق جهد حقيقي فاعل لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين. 

كما بحث الصفدي وبلينكن قضايا ثنائية وإقليمية.

 




 

 


 

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