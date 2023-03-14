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الثلاثاء، 14-03-2023 06:17 م

هيئة النزاهة: الإعلام شريك أساسي وفاعل بمكافحة الفساد

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الوكيل الاخباري - قال ممثلون عن هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد، إن مكافحة آفة الفساد في الأردن تحتاج لجهود الجميع وتعاونهم لتشكيل جبهة متينة لمواجهته، وإن وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها هي شريك أساسي وفاعل في هذه الحرب المفتوحة معه.

وأضافوا خلال ورشة توعوية عقدتها الهيئة في وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الوكالة، بحضور مديرها العام الزميلة فيروز مبيضين، ومشاركة عدد من الصحفيين والموظفين، أن الهيئة تسير وفق خطة شاملة ومتكاملة للتوعية بمخاطر الفساد على الدولة وضرورة إشراك الجميع في مكافحته ووقف آثاره السلبية.

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