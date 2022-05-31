الثلاثاء 31-05-2022
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تعثر مشروع مصنع الحاويات في غرب اربد
التوقيع على الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمواصفات الأردنية التونسية
إحالة العميد باسم الخرابشة إلى التقاعد بناء على طلبه
إعلان نتائج مسابقة تحدي القراءة العربي بدورتها السادسة
أخبار الشركات
أخبار الشركات
بني مصطفى تفتتح فعاليات مؤتمر نساء على خطوط المواجهة في نسخته الخامسة
عدسة المايكرو في OPPO Reno7 . . تلهم هواة التصوير من الشباب الأردني
زين كاش تُتيح خدمة التحويلات النقدية الإلكترونية لكافة دول العالم
فريق جازو للسباقات يخطف الأنظار في رالي البرتغال مع فوزه بالمركزين الأول والثاني على متن سيارة تويوتاGR يارس رالي 1
كورونا
كورونا
إيطاليا : إلغاء قيود السفر المتعلقة بكورونا
الصين.. شنغهاي تخفف إجراءات السيطرة على كورونا
حجر الآلاف في بكين بعد خرق أحد السكان قيود احتواء تفشي كورونا
فلسطين: 132 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع
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حماية المستهلك: شرطان لوقف حملة مقاطعة الدجاج
زين تقيم احتفالاً ضخماً وتبهج الأردنيين بالاستقلال
ارتفاع أسعار الدواجن .. ومواطنون يقاطعون
مرض قد يكون مميتا في حالات نادرة .. جدري القرود
منوعات وغرائب
منوعات وغرائب