ورشة بالكورة حول التسوق الإلكتروني

الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب دير أبي سعيد، بلواء الكورة، غربي إربد، اليوم الخميس، ورشة حول "التسوق الإلكتروني إيجابياته ومخاطره"، بمشاركة 15 شاباً من أعضاء المركز.



وتناولت الورشة، بحسب بيان للمركز، تعريف المشاركين بالتسوق الإلكتروني وما يتميز به من توفير للوقت والجهد ودخول الأسواق العالمية، إلى جانب توعية الشباب بالمخاطر التي قد تواجه الأفراد خلال التسوق الإلكتروني والتعرف على الطرق الآمنة والمواقع الموثوقة للتسوق الإلكتروني.

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