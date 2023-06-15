الجمعة 16-06-2023
الوكيل الاخباري

ورشة بالكورة حول التسوق الإلكتروني

العمل : 15% من الزيارات التفتيشية تكون على عمل الأطفال

وزير التربية : سنمدد العام الدراسي المقبل بواقع 4 أسابيع

نائب نقيب المقاولين يلتقي في بغداد عددا من المسؤولين العراقيين

عجلون : محاضره توعوية عن أهمية الإرث الثقافي وتعزيزه

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

وزير الشباب يفتتح القاعة الرقمية بمركز شابات الطيبة

وزير السياحة يرعى حفل تخريج الفوج الثامن عشر من طلبة المدرسة الفندقية

تعيين رنا السعيد بمنصب الامين العام للجنة الاولمبية الاردنية خلفا للمجالي

الخصاونة يفوض الخرابشة لتعيين مفوض في تنظيم الطاقة

الخميس، 15-06-2023 11:46 م

ورشة بالكورة حول التسوق الإلكتروني

wwwww


الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب دير أبي سعيد، بلواء الكورة، غربي إربد، اليوم الخميس، ورشة حول "التسوق الإلكتروني إيجابياته ومخاطره"، بمشاركة 15 شاباً من أعضاء المركز.

وتناولت الورشة، بحسب بيان للمركز، تعريف المشاركين بالتسوق الإلكتروني وما يتميز به من توفير للوقت والجهد ودخول الأسواق العالمية، إلى جانب توعية الشباب بالمخاطر التي قد تواجه الأفراد خلال التسوق الإلكتروني والتعرف على الطرق الآمنة والمواقع الموثوقة للتسوق الإلكتروني.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
العمل

العمل : 15% من الزيارات التفتيشية تكون على عمل الأطفال

w

وزير التربية : سنمدد العام الدراسي المقبل بواقع 4 أسابيع

e

نائب نقيب المقاولين يلتقي في بغداد عددا من المسؤولين العراقيين

5202325231742449787623

عجلون : محاضره توعوية عن أهمية الإرث الثقافي وتعزيزه

ee

وزير الشباب يفتتح القاعة الرقمية بمركز شابات الطيبة

www

وزير السياحة يرعى حفل تخريج الفوج الثامن عشر من طلبة المدرسة الفندقية

أخبار متعلقة
62023122195556411792

"شباب مادبا" تعقد جلسة حوارية لرؤساء مراكز معسكرات الحسين للعمل والبناء

www

ندوة في مركز شباب بصيرا عن الجرائم الإلكترونية

www

اختتام برنامج المهندس الصغير بمركز شباب غرب إربد

220237205018737477213

يوم تطوعي بالكورة احتفاء بعيد الاستقلال

eeeee

مدرسة دير أبي سعيد تحتفل بقرب زفاف ولي العهد

5

شباب الكرك تنفذ عددا من الفعاليات الشبابية التوعوية