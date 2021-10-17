ورشة تبادل خبرات لبرلمانيين شباب من 5 دول عربية في الأردن

الوكيل الإخباري- أنهى مركز القدس للدراسات السياسية اليوم الأحد وبالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور، ورشة تبادل خبرات برلمانية شارك فيها خبراء وبرلمانيون شباب من خمس دول عربية هي الأردن والمغرب وتونس والبحرين والعراق.



وقال المركز في بيان له، إن الورشة التي استمرت يومين، تضمنت خمس جلسات، تناول خلالها المشاركون جملة عناوين ومحاور أساسية، يرتكز عليها العمل البرلماني وبحثوا في أنجع السبل وأفضل الممارسات العالمية لتطوير أداء برلمانات بلدانهم، مع اهتمام خاص بتعزيز دور النساء والشباب فيها.



وشارك في الورشة إلى جانب خبراء ونواب، عدد من القيادات الشبابية الأردنية الواعدة، التي تتحضر لخوض تجربة الانتخابات النيابية المقبلة، ولاسيما في ضوء التوصيات ومشاريع القوانين المُعززة لمشاركة النساء والشباب في البرلمان والحياة السياسية العامة، التي خرجت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الأمر الذي يملي استعداداً مبكراً لتأهيل الشباب والنساء والأحزاب لخوض هذا الاستحقاق الانتخابي المقبل.

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