الثلاثاء 24-01-2023
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الثلاثاء، 24-01-2023 08:47 م

ورشة تدريبية حول التصنيفات الدولية في الجامعة الأردنية

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الوكيل الاخباري - استضافت الجامعة الأردنية، اليوم الثلاثاء، ورشة تدريبية حول تحسين ترتيب الجامعات العربية في التصنيفات الدولية، نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليسكو) بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم.

وقال أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، خلال رعايته افتتاح الورشة، مندوبا عن وزير التعليم العالي عزمي محافظة، إن التعليم العالي يشهد حاليا توسعا وتنافسًا غير مسبوق، مشيرا إلى أنه لا يمكن لمنظومة التعليم العالي أن تؤتي ثمارها دون الحديث عن تصنيفات الجامعات، وأهميتها في إيجاد التنافسية، لمعرفة المميز منها والضعيف.

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