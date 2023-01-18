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الأربعاء، 18-01-2023 05:59 م

الملكة رانيا: سعيدة بقضاء وقت بصحبة الشيخة فاطمة

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الوكيل الاخباري - عبرت جلالة الملكة رانيا العبدالله عن سعادتها بالتواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت جلالتها، عبر تويتر، الأربعاء، “دائماً سعيدة بقضاء وقت بصحبة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات والتي أكن لها كل الاحترام والمحبة”.

وتابعت “في كل لقاء معها دائماً هناك جديد بمحبتها للعمل العام والعطاء” مقدمة شكرها لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخة فاطمة ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة على دفء الاستقبال.

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