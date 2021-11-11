ورشة تدريبية لأطباء العيون بمستشفى النديم في مأدبا

الوكيل الإخباري- نظمت دائرة العيون في وزارة الصحة اليوم الخميس، ورشة تدريب لعدد من أطباء العيون العاملين في مستشفى النديم على مهارات حقن الإبر في السائل الزجاجي للعين.

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وأوضح رئيس اختصاص العيون في الوزارة الدكتور قاسم عبيدات، أن الورشة هدفت إلى تطوير خدمات طب العيون في محافظة مأدبا وتسهيل حصول مواطني المحافظة على الخدمة الطبية المطلوبة في هذا المجال.



واكد أهمية هذا النمط العلاجي لمرضى اعتلال الشبكية السكري، لافتاً إلى أن تدريب أطباء العيون في المستشفى سيخفف عن المرضى عناء مراجعة مستشفيات العاصمة للحصول على هذا النوع من العلاج.



وحضر الورشة مدير مستشفى النديم الدكتور بهاء الدين حلالمة وعدد من أطباء العيون في المستشفى.