الوكيل الاخباري - نظمت وزارة الزراعة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، اليوم الإثنين، ورشة حول أنظمة وتعليمات صندوق المخاطر الزراعية.



وجاءت الورشة ضمن مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر الذي ينفذه البرنامج الإنمائي بالتعاون مع وزارة الزراعة والبنك المركزي لتعزيز دور الصندوق في تقليل المخاطر على القطاع الزراعي واستثماراته وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في عملية تطوير الزراعة.

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