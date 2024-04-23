ورشة حول احتضان دور الجامعات والبيئات التعليمية في البلقاء التطبيقية

الوكيل الاخباري- بدأت في جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الثلاثاء ورشة تدريبية حول " احتضان دور الجامعات والبيئات التعليمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" و التي نظمها المركز الوطني للتدريب وتأهيل المدربين بالتعاون مع شركة TBSM المتخصصة بالتنمية المستدامة.

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و تعد شركة TBSM رائدة في تقديم الحلول الخاصة بالتنمية المستدامة وتقديم الخدمات الاستشارية والتوجيه والإرشاد في هذا المجال .



وقدم نائب رئيس الجامعة الدكتور موسى أبو عرابي شكره لممثلي شركة TBSM على جهودهم في تقديم خدماتهم وخبراتهم في مجال التنمية المستدامة والعمل على نشر الوعي في هذا المجال بين الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية .



بدوره ،قال مدير المركز الوطني للتدريب وتأهيل المدربين الدكتور جودت الكساسبة ، إن تنظيم الورشة جاءت لأهمية ومكانة الجامعات وقدرتها على التأثير في المجتمع حيث أن للجامعات مكانة مهمة في مجال الريادة لاسيما في المسار العلمي و التربوي و الـتأهيلي للمواهب و الطاقات الشبابية .



كما لها أهمية للأكاديميين و لمخرجات سوق العمل سواء من حيث الخريجين الحاملين للأفكار و المشاريع التنموية من المسار الجامعي أو من خلال الدراسات الأكاديمية للأساتذة و الباحثين من خلال الأبحاث التي يقدمونها والتي باستطاعتها تشريح الواقع التنموي من خلال تسليط الضوء على مواطن الخلل و إعطاء الحلول و الاقتراحات المبنية على الأفكار و النظريات العلمية و التجارب الواقعية للسلطات العليا لاتخاذ القرارات التنموية السليمة و المثلى و بالتالي تحقيق التنمية المستدامة التي تعد مطلب هام للأجيال المقبلة.