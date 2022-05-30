الإثنين 30-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

المياه : حملة أمنية في حسينية معان ووادي السير لازالة 28 اعتداء

مفاجأة كبيرة بشأن جدري القرود

الكويت تصرف 3 دجاجات لكل شخص شهريا

أبو دقر: الطلب على الدجاج كالمعتاد و 700 ألف طير يباع بالأسواق المحلية يومياً

الامن يعلن عن مواعيد العمل بجولات الترخيص المتنقل

بايدن في زلة جديدة: تذكرروا أنني قائدكم العام

رفع الطاقة الكهربائية المصدرة لفلسطين إلى ٨٠ ميجا واط - صور

وزارة الخارجية تعزي بضحايا تحطم طائرة في نيبال

إنجاز 95% من المرحلة الأولى لدراسات سكة الحديد الوطنية

الأمن: ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والقبض على تجار - صور

الإثنين، 30-05-2022 04:00 م

ورشة حول الواقع المروري في مدينة السلط

1653912450458


الوكيل الإخباري - عقدت بلدية السلط الكبرى بالتعاون مع معهد المرور الأردني، اليوم الاثنين، ورشة حول "الواقع المروري في مدينة السلط.. مشاكل ــ توصيات"، وذلك بمناسبة يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي.

اضافة اعلان


وأكد محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود خلال رعايته افتتاح الورشة، أهمية وضع خطة مرورية من قبل أصحاب الاختصاص لحل مشكلة الازدحامات المرورية التي تعاني منها محافظة البلقاء عامة ومدينة السلط خاصة، متمنيا أن تخرج هذه الورشة بتوصيات حقيقية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.


ودعا أبو قاعود إلى عقد مؤتمر بمشاركة مختصين في العلوم الإدارية والعلوم الشرطية لمناقشة التحديات ووضع تصور واضح مبني على استراتيجية قابلة للتطبيق لحل المشكلة جذريا.


وأشار رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري إلى أهمية تكثيف الدور الثقافي والتوعوي ليبدأ من المنزل إلى المدرسة وحتى الجامعة لتنشئة جيل واع ومثقف لديه القدرة على التعامل مع متطلبات الحياة المختلفة ومنها كيفية استخدام الطرق ووسائل النقل وتغيير قواعد السلوك وتحديثها بشكل مستمر وتهيئة البنية التحتية اللازمة وضبط السرعة والتصرفات اللامسؤولة من قبل البعض.


ودعا المهندس الحياري إلى تشديد الرقابة على الطرقات وتغليظ العقوبات بحق المخالفين لإيقاف المسلسل الدامي من إزهاق الأرواح.


وقال المقدم المهندس فيصل الفريحات من معهد المرور الأردني إن مديرية الأمن العام وضعت وبالتنسيق مع الشركاء الخطط الاستراتيجية التي تساهم بتعزيز السلامة المرورية من خلال تأمين حركة مرورية آمنة والحد من الازدحامات ورفع مستوى الوعي المروري لدى جميع شرائح المجتمع والنهوض بكفاءة العاملين في الإدارات المرورية بالإضافة إلى التطوير المستدام لمنظومة العمل الشرطي وصولا إلى التميز في تحقيق رضى متلقي الخدمة.


وفي نهاية الورشة دار نقاش موسع حول عدة محاور أهمها "النقاط السوداء وعشوائية الاصطفاف والازدحامات المرورية والسلامة المرورية" بالإضافة إلى عرض تقديمي للمهندس صلاح الدين عربيات من بلدية السلط الكبرى ومحاضرة حول العوامل التي تؤدي إلى وجود الازدحامات وطرق الحل للدكتور عثمان غنيم من كلية الأعمال قسم التخطيط الإقليمي في جامعة البلقاء التطبيقية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7d376dc9-49b4-489a-bd3a-e51d90a5ae83

المياه : حملة أمنية في حسينية معان ووادي السير لازالة 28 اعتداء

6294acdb3e559

الدولية للطاقة الذرية تدعم الأردن بـ50% من كلفة جهاز طبي

1653910200784

محافظات المملكة تواصل احتفالاتها بعيد الاستقلال

دواجن

أبو دقر: الطلب على الدجاج كالمعتاد و 700 ألف طير يباع بالأسواق المحلية يومياً

خ

ديوان المحاسبة يشارك في ندوة عالمية للمحاسبة في السعودية

لا

اختتام أنشطة حملة الحق في العدالة لعام 2022 في الأردن

أخبار متعلقة
2d61732d-28640_4_1632894025

18 شهرًا لتنفيذ إعادة تأهيل طريق السلط – العارضة

637072462072397466

افتتاح معرض للكتاب في السلط

130492206_3499473023439532_1185080773060235091_n (1)

بلدية السلط تبدأ أرشفة معاملات ترخيص الأبنية إلكترونيا

cc1b182e-8d38-407b-9601-452bbcf8a8ad

فتح باب التقديم لإنشاء مشاريع استثمارية في السلط

main_image6278e0a6a2406

وفاة وإصابتان بحادث تصادم في السلط

1651922117697

3 إصابات إثر انهيار منزل في السلط