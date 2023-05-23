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الثلاثاء، 23-05-2023 08:44 م

ورشة حول برنامج نظام إدارة المشاريع وتكاملها

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الوكيل الاخباري - نظمت دائرة العطاءات الحكومية اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول برنامج نظام إدارة المشاريع وتكاملها، بحضور مدراء المديريات والوحدات والمهندسين العاملين في دائرة العطاءات الحكومية.

ودعا المدير العام للدائرة المهندس محمود خليفات، خلال افتتاحه للورشة، إلى ضرورة استخدام البرمجيات الحديثة في إدارة المشاريع بما ينعكس على رفع سوية الأداء في العمل الهندسي والتطوير المستمر في قطاع الإنشاءات.

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