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الثلاثاء، 22-11-2022 10:47 م

ورشة حول ريادة الاعمال الزراعية بالعلوم والتكنولوجيا

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الوكيل الاخباري - نظمت كلية الزراعة بجامعة العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع مركز "اكساب" للتنمية المستدامة ومنظمة بلومونت /مشروع الصحراء الذكية، ورشة تدريبية حول "ريادة الاعمال الزراعية والاجراءات القانونية لترخيص المشاريع الزراعية"وذلك بالتزامن مع الاسبوع العالمي للريادة.

وقال نائب عميد كلية الزراعة الدكتور محمد غرايية خلال ورشة اليوم الثلاثاء، إن القطاع الزراعي مرتبط بالقطاعات عموما، مؤكدا ضرورة وجود برامج تدريب وتوعية للطلبة بريادة الاعمال، لتصميم وتنفيذ المشاريع الريادية، واطلاع طلبة كليات الزراعة على اهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي لابتكار حلول ريادة مناسبة لها.

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