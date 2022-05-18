الأربعاء 18-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

رئيس لجنة الاقتصاد النيابية: منظومة الاستثمار في الأردن غير منهارة

تجدد آزمة المحروقات في لبنان

قطر تلغي إلزامية ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة

أنشطة ودورات منوعة بمراكز شابات في إربد

وزير التنمية يبحث مع نظيره الفلسطيني مجالات التعاون الاجتماعي

وفد أكاديمي من جامعة بيش الهنجارية يزور الأردنية

هيئة شباب كلنا الأردن بإربد تنظم حملة نظافة شاملة

الملكة رانيا العبدالله تطلع على برامج جمعية سيدات عجلون الخيرية

الحنيطي يزور مركز التخطيط المشترك والدروس المستفادة

اتفاقية تعاون بين الوطنية للتشغيل والتدريب وجامعة آل البيت

الأربعاء، 18-05-2022 09:11 م

أنشطة ودورات منوعة بمراكز شابات في إربد

w


الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات الوسطية، اليوم الأربعاء، ورشة عن "إدارة النفايات العضوية وغير عضوية"، والتي تأتي ضمن مبادرة "إربد تربتها حمرا" التي أطلقها المركز.

وتحدثت المدربة إيمان أبو زيتون حول مفهوم النفايات العضوية الناتجة عن مخلفات الكائنات الحية مثل النباتات والحيوانات، وهي مواد قابلة للتحلل والتقسم إلى جزيئات عضوية بسيطة، مشيرة إلى أنواع تلك النفايات والوسائل الآمنة للتعامل معها وإعادة تدويرها حتى تصبح صديقة للبيئة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

وزير التنمية يبحث مع نظيره الفلسطيني مجالات التعاون الاجتماعي

w

وفد أكاديمي من جامعة بيش الهنجارية يزور الأردنية

5202218151245297350108

هيئة شباب كلنا الأردن بإربد تنظم حملة نظافة شاملة

w

الملكة رانيا العبدالله تطلع على برامج جمعية سيدات عجلون الخيرية

fffff

الحنيطي يزور مركز التخطيط المشترك والدروس المستفادة

w

اتفاقية تعاون بين الوطنية للتشغيل والتدريب وجامعة آل البيت

أخبار متعلقة
52022818933493373920

حوارية في إربد عن كيفية تأسيس وإدارة المشاريع الصغيرة

520227192410427773937

ورشة عمل حول التسويق الإلكتروني في إربد

ec6e7e8ca3faff08cdbf07ac5fe13172

وفاة عامل وافد بعد سقوطه بحفرة إنشائية في إربد

174521

رئيس بلدية غرب إربد: 3 ملايين دينار ذمم مترتبة على المواطنين

2016_11_15_05_57_57

اوقاف اربد الثانية توضح حول جمع التبرعات لصندوق الزكاة

420221712353947941660

إربد : ورشة تناقش أساليب الإجابة عن الأسئلة الدينية للأطفال