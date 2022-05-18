أنشطة ودورات منوعة بمراكز شابات في إربد

الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات الوسطية، اليوم الأربعاء، ورشة عن "إدارة النفايات العضوية وغير عضوية"، والتي تأتي ضمن مبادرة "إربد تربتها حمرا" التي أطلقها المركز.



وتحدثت المدربة إيمان أبو زيتون حول مفهوم النفايات العضوية الناتجة عن مخلفات الكائنات الحية مثل النباتات والحيوانات، وهي مواد قابلة للتحلل والتقسم إلى جزيئات عضوية بسيطة، مشيرة إلى أنواع تلك النفايات والوسائل الآمنة للتعامل معها وإعادة تدويرها حتى تصبح صديقة للبيئة.

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