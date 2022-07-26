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الثلاثاء، 26-07-2022 05:04 م

ورشة علمية حول مرض التصلب اللويحي

وزارة الصحة


الوكيل الاخباري - نظمت مديرية الصيدلة والصيدلة السريرية في وزارة الصحة ورشة علمية تفاعلية حول مرض التصلب اللويحي، بالتعاون مع شركة أدوية نوفارتس العالمية، بحضور عدد من الصيادلة العاملين في الوزارة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الورشة التي افتتحتها مديرة مديرية الصيدلة والصيدلة السريرية، الدكتورة زينا الهلسة، جاءت انطلاقاً من أهمية التعريف بالمرض وأعراضه وتسليط الضوء على طرق علاجه وأحدث العلاجات العالمية، حيث أن وزارة الصحة الأردنية تحرص على أن توفر أهم العلاجات التي تحسن من نوعية حياة المريض وتعنى بشكل خاص بتوفير كل ما يلزم لتحقيق ذلك.

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