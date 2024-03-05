ورشة عمل تدريبية حول منهجيات البحث العلمي في مجالات المياه

الوكيل الإخباري - نفذت وزارة المياه والري بالتعاون مع مشروع حوكمة قطاع المياه وشركة مياه اليرموك ورشة عمل تدريبية لطلبة الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا حول منهجيات البحث العلمي وكتابة مقترحات الأبحاث المتعلقة بالمياه والتي تستهدف أولويات قطاع المياه البحثية والتي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام ٢٠٢٣-٢٠٤٠.

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وقد استعرضت مدير وحدة الأبحاث والابتكار المائية الدكتورة آمال الصياحين، بحضور نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور منى أبو دلو وعميد البحث العلمي الدكتور طارق مقطش ونائب عميد البحث العلمي الدكتور بشير نصيرات أهم الأولويات البحثية في الوزارة بشكل عام وتشجيع طلبة الدراسات العليا على العمل عليها وعرضت التسهيلات التي تقدمها الوزارة للطلاب والجامعات لتشجيع البحث العلمي حسب توجيهات جلالة الملك المعظم ورؤية التحديث الاقتصادي.



كما قدمت مدير التخطيط والإدارة في شركة مياه اليرموك/ المهندسة دلال عليوة عرضا حول شركة مياه اليرموك والخدمات التي تقدمها الشركة وأبرز التحديات والأولويات لدى الشركة.



بدوره قدم الدكتور عامر جبارين من مشروع الحوكمة شرحا مطولا مفصلا حول آلية كتابة المقترحات البحثية وسبل التطوير باستخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.