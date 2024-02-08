المعايطة ناطقا إعلاميا باسم الضمان الاجتماعي

الوكيل الإخباري

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- قرّرت إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعيين مساعد المدير العام للدراسات والمعلومات ومدير المركز الإعلامي محمود عدنان المعايطة ناطقاً إعلامياً باسم المؤسسة، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 5/2/2024.وأكدت المؤسسة حرصها على استمرار الشراكة والتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لما فيه مصلحة المؤسسة وجمهورها، وكذلك استمرار نهجها بالانفتاح على مختلف وسائل الإعلام واطلاعها على الأنشطة والإنجازات والخدمات التي تقدمها المؤسسة بصفتها شريك أساسي وداعم لجهودها في تحقيق رسالتها وتأدية دورها في توفير وتعزيز الحماية الاجتماعية للقوى العاملة، مؤكدةً على جاهزيتها الدائمة في متابعة قضايا الضمان الاجتماعي عبر وسائل الإعلام كافة.يُشار إلى أن الناطق الإعلامي محمود عدنان المعايطة سبق وأن عمل مديراً لإدارة البحوث والدراسات الاكتوارية، ومديراً لإدارة التعاون الدولي في المؤسسة.