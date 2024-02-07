التوثيق الملكي ينشر وثيقة بمناسبة ذكرى وفاة الملك الحسين بن طلال

الوكيل الإخباري - نشر مركز التوثيق الملكي بمناسبة ذكرى وفاة المغفور له جلالة الملك الحُسين بن طلال، وثيقة وردت في صفحتين من عدد جريدة الدستور الأردنية الصادر في الثاني من آذار عام 1997، حيث تظهر الصفحة الرئيسة منها مانشيتًا إخباريًا يشير إلى قرار الملك الحسين رحمه الله، بتحويل قصر الهاشميّة، حيث يقيم، إلى دار البرِّ بالبراعم البريئة وأن ينقل الأطفال الأيتام من مؤسسة الحسين الاجتماعيَّة إليه.

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وأوضح المركز في بيان اليوم الأربعاء، أن الخبر يستكمل في الصفحات اللاحقة من العدد نفسه بالترحيب الكبير الذي لقيه القرار من المسؤولين والأطفال، إذ قدّرت اللفتة الملكيّة الهاشميّة الكريمة، وعدّت درسًا من الحسين وتوجيهًا في الكرم والخلق الطيّب والاهتمام بأطفال الأردن ومستقبلهم.



ولفت إلى أنّ الأطفال الأيتام تأثروا بالخبر كثيرا، وانعكس عليهم بفرح كبير، حتى إنّهم استقبلوه بالزغاريد وتلقفوا جلالته بالدّعاء والثناء على طيبته وكرمه الهاشمي الأصيل.