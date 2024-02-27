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الثلاثاء، 27-02-2024 11:35 ص

المياه تستضيف وفد وزارة الموارد المائية العراقية

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الوكيل الإخباري - يقوم وفد من وزارة الموارد المائية العراقية بزيارة إلى عدد من المواقع المائية تنفيذا لبنود مذكرة التفاهم المبرمة بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق في مجال إدارة الموارد المائية ولتعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.

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ويرأس الوفد المستشار الفني لوزارة الموارد المائية العراقية المهندس علاء الدين الكنعاني ومجموعة من كبار المسؤولين والخبراء العراقيين بهدف تبادل الخبرات ومناقشة مجالات التعاون المقترحة بين البلدين ضمن إطار برنامج التعاون المشترك ما بين وزارة المياه والري الأردنية ووزارة الموارد المائية العراقية. 


وقد أعرب أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد خلال اجتماع اللجنة الفنية المشتركة عن ترحيبه بالوفد الضيف مؤكدا على الشراكة بين الجانبين لمواجهة التحديات المائية التي تواجهها منطقتنا العربية من خلال تبادل الخبرات والتجارب خاصة في مواجهة آثار التغير المناخي مشددا على أهمية التعاون المشترك. 


ويقوم الوفد خلال الزيارة التي تمتد لعدة أيام بجولة على عدد من المواقع المائية ومحطات الصرف الصحي والسدود وإدارة أنظمة مياه الري بهدف الاطلاع على الإدارة المائية الأردنية والتقنيات الحديثة التي تنتهجها الوزارة في التعامل مع نقص مصادر المياه وشملت محطة تنقية الخربة السمرا ومركز التوثيق المائي للوزارة ومركز التحكم السيطرة في سلطة المياه والجمعية العربية لمرافق المياه -أكوا.

 




 

 


 

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