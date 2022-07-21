ورشة عمل في عجلون عن قانون الانتخاب الجديد

الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات كفرنجة النموذجي، اليوم الخميس، ورشة عمل حول قانون الانتخاب الجديد، بالتعاون مع مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومؤسسة "هانس زايدل" الألمانية.



وقال المحاضر المحامي طلال علميات، إن القانون الجديد يتضمن لأول مرة قائمة حزبية يمكن من خلالها أن يختار الناخب مرشحيه بناء على برامجهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإن هناك العديد من الأحزاب تحت التأسيس، مشيراً إلى أن وجود الأحزاب في البرلمان أمر ضروري للتخلص من العمل الفردي للوصول إلى حكومات برلمانية سياسية ضمن الرؤية الملكية.

اضافة اعلان