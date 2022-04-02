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السبت، 02-04-2022 05:39 م

ورشة في البحوث الزراعية عن تقنيات معالجة مياه الزيبار

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 الوكيل الاخباري - أكد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، أن المركز يواظب على توظيف مخرجات البحث العلمي للبحث عن حلول للتحديات التي تواجه قطاع الزيتون في الأردن.

جاء ذلك خلال ورشة عن "تقنيات عصر الزيتون ومعالجة مياه "الزيبار"، نظمتها النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون، في مركز البحوث الزراعية، اليوم السبت، بالتعاون مع الجمعية الأردنية لمصدري منتجات الزيتون (جوبيا).

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