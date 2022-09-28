ورشة للقطاع التجاري حول إجراءات السلامة العامة بالزرقاء

الوكيل الاخباري - نظمت غرفة تجارة الزرقاء، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مديرية دفاع مدني الزرقاء ورشة عمل توعوية للقطاع التجاري حول إجراءات السلامة العامة للمؤسسات التجارية، بحضور نائب مدير دفاع مدني الزرقاء المقدم المهندس عاهد النعسان، ورئيس قسم التدريب الرائد المهندسة سناء الحياري.



وعبر رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم عن شكره وتقديره لمديرية الدفاع المدني على تعاونها لعقد مثل هذه الورشات التي تسهم في توعية القطاعات التجارية لاتخاذ كافة إجراءات السلامة العامة لتجنب حدوث أي مخاطر تسبب أضرار لهذه المنشآت .

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