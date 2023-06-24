برامج تطوعية في مركزي شباب كفرنجة وعجلون

الوكيل الاخباري - نفذت مركزا شباب كفرنجة وعجلون، اليوم السبت، عددا من الأنشطة والبرامج والأعمال التطوعية الكشفية.



واختتم مركز شباب كفرنجة معسكر الكشافة والعمل التطوعي بمشاركة 17 كشافا، الذي أشرف على تنفيذه رئيس المركز محمد فريحات، والقائد الكشفي واصف بني نصر.



وتضمنت فعاليات المعسكر، تعريفا بالحركة الكشفية، ومسابقات وألعابا كشفية، ومسيرا كشفيا، وطهوا في الخلاء، وأعمالا تطوعية في ساحة المعسكر وبيت الشباب.



كما نفذ مركز شباب عجلون النموذجي، عملا تطوعيا اشتمل التطوع على تنظيف المركز، وطلاء أطاريفه، بمشاركة 20 شابة.

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