جلسة تعريفية بمشروع نوادي البحث عن عمل

الوكيل الاخباري - عقد مركز شباب العاصمة، اليوم السبت، جلسة تعريفية حول مشروع نوادي البحث عن عمل "اسع"، الذي تنفذه وزارة الشباب بالشراكة مع مركز تطوير الأعمال، وبدعم منظمة العمل الدولية.



وقدم رئيس المركز ممدوح أبو تاية، في الجلسة التي شارك فيها 150 شابا وشابة، نبذة عن برامج الوزارة والفرص المتاحة في المراكز الشبابية وحاضنات ريادة الأعمال التي تهدف الى تنمية مهارات الشباب وبناء قدراتهم والتشبيك مع مختلف الجهات.

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