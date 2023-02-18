وزارة الأشغال تفتتح الجسر الثاني في مشروع تقاطع الإرسال اليوم

الوكيل الاخباري - تفتتح وزارة الأشغال العامة والإسكان السبت، الجسر الرئيسي الثاني ضمن مشروع تقاطع الإرسال البالغ طوله 476 مترا للسير القادم من المقابلين/ شارع الحرية باتجاه طريق المطار وناعور.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "تحويلة الإرسال الرئيسية القائمة سيتم إغلاقها لإكمال منطقة الربط على شارع الحرية وستكون حركة السير للقادم من شارع الحرية باتجاه طريق المطار وناعور من خلال الجسر، أما حركة السير القادم من طريق المطار جسر ناعور باتجاه شارع الحرية فستكون من خلال الجسر الذي تم افتتاحه سابقاً مروراً من طريق مؤسسة المتقاعدين العسكريين وكلية تدريب عمان كخيار رئيسي أو سلوك الطريق المحاذي لمديرية الأمن العام باتجاه جامعة البترا كخيار بديل، وأما حركة السير للقادم من طريق المطار وجسر ناعور والرجوع فسيكون من خلال طرق الخدمة للجسر الرئيسي الذي تم افتتاحه سابقاً من خلال فتحة الالتفاف للرجوع إلى شارع القدس للاتجاه الآخر".



وبينت الوزارة أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 99%، وسيتم استكمال الأعمال النهائية في المشروع وافتتاحه رسميا خلال الفترة القريبة المقبلة.



وأشارت إلى أن "الأعمال في المشروع شملت إنشاء تقاطع من 4 مستويات مكون من جسر خرساني بطول 650 مترا للسير القادم من عمان باتجاه شارع المطار والبحر الميت على شارع القدس بالاتجاهين وجسر خرساني بطول 476 مترا للسير القادم من شارع الحرية باتجاه طريق المطار ونفق بطول 130 مترا ضمن 4 مسارب وفي كلا الاتجاهين وطرق رئيسية وجدران خرسانية ساندة للممر السفلي وإعادة تأهيل الطرق المحيطة بالكامل".



إضافة إلى إنشاء الأرصفة وأنظمة تصريف مياه الأمطار وأعمال الإنارة وكل أعمال السلامة العامة وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة.



ودعت المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.

