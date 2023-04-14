وزارة الأشغال: 47 بالمئة نسبة الإنجاز بمشروع الزرقاء النعيمة

الوكيل الاخباري- بلغت نسبة الإنجاز بمشروع الزرقاء/ بلعما/ النعيمة بأجزائه الثلاثة ما يزيد عن 47 بالمئة، وفق ما أفادت وزارة الأشغال العامة والإسكان.

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‏‎ وقالت الوزارة في ردها على استفسارات وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه من المتوقع استكمال أعمال التنفيذ للطريق الذي يبلغ طوله 15 كم خلال الربع الثالث من العام الحالي.



‏‎وأشارت إلى أن العمل جار على أعمال الفرشيات بالمشروع، فيما تم الانتهاء من أعمال تعبيد أجزاء منه وأعمال الحمايات وتصريف مياه الأمطار.



‏‎ولفتت إلى أن الأعمال في المشروع تشمل إعادة إنشاء الجزء الأخير من الطريق الواصل ما بين تقاطع رحاب الواقع في محافظة المفرق ولغاية نقطة التقائه مع طريق (عمان – إربد) "تقاطع النعيمة" ليصبح بأربعة مسارب مفصول بجزيرة وسطية، كما تتضمن الأعمال تنفيذ المنشآت المائية من عبارات (صندوقية وأنبوبية) وأعمال حماية المنحدرات، وتنفيذ أعمال السلامة المرورية (اللوحات الإرشادية والتحذيرية، تخطيط الشوارع ،العاكسات الأرضية) بالإضافة إلى أعمال الإنارة على طول المشروع.