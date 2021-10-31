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الأحد، 31-10-2021 10:19 ص

وزارة الاوقاف لـ الوكيل: السعودية تسمح بالعمرة برا

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الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات- أكد مصدر في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، صدور تعميم من وزارة الحج والعمرة السعودية يفيد بالسماح بقدوم المعتمرين من خارج المملكة، عبر المنافذ الجوية الدولية والبحرية والبرية، للموسم الحالي.

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وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الوكيل الاخباري" إنه وزارة الأوقاف على تواصل مع المملكة السعودية لمعرفة التفاصيل والشروط المطلوبة.

 

وأضاف أنه يجب الالتزام بالبروتوكول الصحي الموصى به وأن يكون حاصل المعتمر على شهادة مطعوم كورونا.

 

وكان قد كشف تعميم صادر عن السلطات السعودية، اليوم الأحد، عن السماح بأداء مناسك العمرة، عبر قدوم المعتمرين من الدول المجاورة للسعودية براً، ومن بينها الأردن.

ونص التعميم، أنه يسمح للقادمين من خارج المملكة العربية السعودية، بأداء مناسك العمرة براً، باستثناء معبر عرعر الذي يربط السعودية بالعراق.

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