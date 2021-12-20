التربية لـ الوكيل : منح صلاحيات تعطيل المدارس يوم الثلاثاء لمدراء التربية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أوكلت وزارة التربية والتعليم صلاحيات تعطيل الطلبة يوم الثلاثاء لمدراء المديرية في الميدان، وفق الحاجة نظرا للظروف الجوية التي تؤثر على المملكة، وفق الناطق باسم وزارة التربية د. احمد المساعفة .



وقال المساعفة لموقع الوكيل الاخباري إنه تم منح صلاحيات تعطيل الدوام في أي مدرسة أو تأخيره لمدراء التربية في الميدان حسب تقييمهم وبالتنسيق مع الحكام الإداريين.



وأكد المساعفة أنه لم يتم تعليق دوام الطلبة في أي من مديريات التربية والتعليم، اليوم الاثنين، بسبب الظروف الجوية السائدة.

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