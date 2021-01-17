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وزارة التربية : اليوم الأول لدوام المدارس سيكون في هذين الصفين فقط

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الأحد، 17-01-2021 09:34 م

وزارة التربية : اليوم الأول لدوام المدارس سيكون في هذين الصفين فقط

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 الوكيل الاخباري - قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية، نجوى قبيلات، إن اليوم الأول للمدارس 7-2-2021 سيكون للصف الاول والتوجيهي فقط.
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وأضافت خلال حديثها لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة رؤيا، مساء الأحد، أنه يتم تقسيم الطلاب حسب مساحة الغرفة الصفية وعدد الطلبة في الصف الواحد منهما، وإذا كانت الغرفة الصفية لـ 30 طالبا سوف يتم تقسيم الطلبة إلى مجموعتين كل واحدة بغرفة صفية.

وأشارت قبيلات إلى أنه في اليوم الثاني لدوام المدارس سيلتحق الصف الثاني والمجموعة المحددة من الصف الأول، حيث سيتم تقسيم الصف الثاني بالآلية نفسها، ويتم توزيع الدروس وأيام الدوام عليهم، بعد ذلك ينتظم الدوام حسب المجموعات.

وكشفت قبيلات أن وزارة التربية تدرس تمديد الفصل الدراسي الثاني.

 




 

 


 

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