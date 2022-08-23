وزارة التربية : قد نلجأ للفترة المسائية

الوكيل الاخباري - يلتحق يوم غد الأربعاء نحو 137799 معلما ومعلمة و35280 اداريا في مدارسهم ايذانا ببدء العام الدراسي 2022/2023 في القطاعين العام والخاص، من بينهم 93469 معلما ومعلمة، ونحو 20154 اداريا وإدارية في المدارس الحكومية.



وقالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية اليوم الثلاثاء، إن 7500 طالب وطالبة انتقلوا من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية حتى الآن، في حين بلغ عدد الطلبة على قوائم الاحتياط للنقل نحو 10000 طالب وطالبة، مبينة أن الوزارة ربما تلجأ للفترة المسائية لاستيعابهم.



وأضافت قبيلات أن نحو مليون و 200 ألف طالب وطالبة سيلتحقون بمدارسهم في 31 من الشهر الحالي، من بينهم مليون و 634 ألفا في المدارس الحكومية.



وأوضحت أن مجموع ما تم استلامه من مدارس جديدة حتى شهر تموز الماضي وصل إلى 13 مدرسة، اشتملت على 210 غرف صفية، في حين توقعت أن يتم خلال شهر كانون أول المقبل استلام 26 مبنى مدرسي آخر جديد.



وبينت قبيلات أن مجموع ما سيتم افتتاحه خلال العام الدراسي الجديد ما يقارب من 904 غرف صفية تستوعب حوالي 30 ألف طالب وطالبة .

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