%97 نسبة الإنجاز في بناء 5 مدارس حكومية جديدة في جرش

الوكيل الاخباري-

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وصلت نسبة الإنجاز في بناء 5 مدارس حكومية جديدة في محافظة جرش 97٪، وفق ما أكد مدير مديرية التربية والتعليم في المحافظة باسم عضيبات.وقال عضيبات، الثلاثاء، إن المديرية تستعد قريبا لاستلام المدارس الجديدة من المقاولين، موضحا أن المدارس في مناطق؛ مقبلة، الجزازة، حي الإسكان، ظهر السرو، والبرج.وبين بأنه سيتم العام الحالي افتتاح 3 رياض أطفال في منطقة الحدادة وريمون ومنطقة البركتين، مشيرا إلى أن "المدارس الجديدة التي تم إنشاؤها هي مدارس بديلة لمدارس مستأجرة في محافظة جرش".عضيبات، قال إن نسبة المدارس المستأجرة في المحافظة بلغت 22٪ من العدد الإجمالي للمدارس الحكومية، والتي يبلغ عددها 182 مدرسة.وأوضح أن مديرية تربية جرش أنهت الاستعدادات كافة لاستقبال العام الدراسي الجديد، متوقعا أن يبلغ عدد طلاب الصف الأول الجدد في المحافظة نحو 7 آلاف طالب وطالبة.وبلغت نسبة الإنجاز في ملعبين خماسيين وصالة متعددة الأغراض في مديرية التربية والتعليم في المحافظة؛ 100٪، حيث يتوزعان في مدرسة الكتة الثانوية للبنين وفي مدرسة بليلا وصالة متعددة الأغراض في مدرسة الكتة الثانوية للبنات.