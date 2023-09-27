الأربعاء 27-09-2023
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الأربعاء، 27-09-2023 03:04 م

وزارة التعليم العالي تعلن عن منح دراسية

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الوكيل الاخباري - تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر عدد من المنح الدراسية ضمن إطار التبادل الثقافي للعام الجامعي 2023-2024 في برنامج البكالوريوس بتخصصات “كليات الهندسة" في جمهورية مصر العربية، بحيث يدرس الطالب في السنة الأولى مواد علمية وبناءً على تحصيله الأكاديمي في السنة الأولى يتم توزيع الطلبة على التخصصات الهندسية المختلفة بداية السنة الثانية.

شروط التقديم:

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- أن يكون الطالب من الجنسية الأردنية ومن الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية فقط الفرع العلمي، والفرع العلمي (حقل طبي)، الفرع العلمي (حقل هندسي) في الدورتين الصيفية للعام 2023 أو التكميلية للعام 2022-2023.
- ألا يقل معدل الطالب في شهادة الثانوية العامة عن (80%).
- تعبئة الطلب المرفق بالإعلان وارساله بعد تعبئته على البريد الالكتروني التالي :  [email protected] وارفاق صورة عن كشف علامات الثانوية العامة بصيغة pdf.

 آلية الترشيح:
سيتم ترشيح الطلبة الحاصلين على أعلى معدل في شهادة الثانوية العامة. 

 موعد التقديم:
يبدأ موعد تقديم الطلبات للوزارة من خلال البريد الالكتروني التالي :  [email protected] اعتباراً من تاريخ 26-9-2023 ولغاية الساعة (3) عصراً من يوم الخميس 28-9-2023.

 

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