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الثلاثاء، 20-09-2022 12:09 م

وزارة التنمية الاجتماعية تشارك في اللقاء التعريفي حول مؤشر النزاهة الوطني

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الوكيل الاخباري- نظّمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ورشةً تدريبيةً بالتعاون مع مركز الحياة – راصد، حول مؤشر النزاهة الوطني (NII) لضباط الارتباط ومسؤولي الإعلام في (100) جهة من مؤسسات الإدارة العامة الأردنية، وذلك لتعريفهم بآليات عمل المؤشر والأدوات المستخدمة لفحص وقياس مدى امتثال هذه المؤسسات لمعايير النزاهة الوطنية.

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وتضمّنت الورشة التي افتتحها بالإنابة عن رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أمين عام الهيئة عاصم الطراونة، بحضور مدير عام مركز الحياة - راصد الدكتور عامر بني عامر، عرضاً تقديمياً حول أهداف المؤشر ومصادره ومحتوياته وآليات التعامل معه من قبل مؤسسات الإدارة لعامة، وتدريباً على تعبئة مصفوفة الامتثال الإلكترونية، التي أُعدّت لقياس مدى امتثال مؤسسات الإدارة العامة لمعايير النزاهة الوطنية.


وأشارت الهيئة إلى أن المصفوفة تعتبر إحدى المصادر الأساسية لمؤشر النزاهة الوطني، مبينةً أنها تتكون من 120 بنداً يجب تعبئتها ذاتياً من قبل كل مؤسسة، وتشمل كافة إجراءات وتشريعات ومفاصل عمل مؤسسات الإدارة العامة الداخلية والخارجية، وعلاقاتها مع الشركاء والمزودين والموظفين وطالبي الخدمات.


وكان قد شارك مدير مديرية الرقابة في وزارة التنمية الاجتماعية علي الريان والمدقق الاداري أسماء الناصر كضباط ارتباط لمؤشر النزاهة الوطني (NII) ومدير الاتصال والناطق الاعلامي باسم الوزارة أشرف خريس ورئيس قسم الاعلام سلطان الدروبي الخميس الماضي  كمسؤولي الاعلام في الوزارة في اللقاء التعريفي.


 

 




 

 


 

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