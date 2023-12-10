وزارة التنمية: ضبط 671 متسولا خلال شهر تشرين الثاني الماضي

الوكيل الاخباري- أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأحد، تقريرها عن شهر تشرين الثاني الماضي، رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها، وإجراءاتها وزياراتها الرقابية في مختلف مناطق المملكة.

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وبحسب التقرير، قدمت الوزارة المساعدات النقدية والعينية لـ 9990 أسرة، فيما أجرت أقسام المديريات التابعة لها في المحافظات والألوية 786 زيارات، واستقبلت 10647 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقير، 194 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 68 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة.



ووفق التقرير رخصت الوزارة 9 حضانات، فيما وجهت عقوبة الإنذار لـ 3 حضانات بهدف تصويب أوضاعها وتحسين الخدمات النهارية للأطفال.



كما الحقت الوزارة 7 مسنون بدور كبار السن، و7 أطفال في دور رعاية الأطفال الايوائية، فيما استقبلت 7 طلبات لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن.

وبحسب التقرير استقبلت الوزارة، 103 طلبًا لشراء مساكن، 27 طلبًا لاستقبال صيانة مساكن أسر فقيرة، و 2361 معاملة إعفاء من رسوم تصريح العمل.



وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، جرى تسجيل 11 جمعية، وانضمت 8 جمعيات لعضوية الاتحاد، وتم تشكيل 25 هيئة إدارية مؤقته لإدارتها، وأنهت 5 هيئات مؤقته أعمالها بالجمعيات، وتم إجراء 14 دراسة للأسر المنتجة، واستقبلت 17 طلبًا لمنح تمويل مشاريع تنموية للجمعيات، 56 طلباً من جمعيات للحصول على دعم.



وبحسب تقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة 1232 أسرة، في حين بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة 598 أسرة، بينما وصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج معونات التأهيل الجسماني 136 أسرة، فيما استفاد من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة 1332 شخص.



وتلقى مركز الدعم والمساندة لدى الصندوق 7631 اتصالًا وشكوى في حين بلغت نسبة الاستجابة 94%، كما بلغ عدد تحويلات المعونة المالية الشهرية المتكررة والمؤقتة لـ 34842 أسرة، والمعونة المالية الشهرية (المعونة التكميلية) لـ 14389 أسرة.



وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 300 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 671 متسولًا ومتسولة.