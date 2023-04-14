وزارة التنمية: يسمح للجمعيات الخيرية باستقطاب تمويل خارجي بموافقة مجلس الوزراء

الوكيل الاخباري - قال مساعد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية لشؤون المحافظات والتنمية عامر حياصات، الخميس، إنه يسمح للجمعيات الخيرية لاستقطاب التمويل الخارجي بموافقة مجلس الوزراء من خلال وزارة التخطيط.



وأضاف في تصريحات صحفية، أن التمويل الخارجي مناط بالإفصاح عنه مسبقاً من قبل الجمعية وبعكس ذلك يتم حل الجمعية إذا استقبلت أي تمويل خارجي.



وأشار إلى منع التنظيم السياسي داخل الجمعيات الخيرية، مؤكداً أن هذه الجمعيات وجدت لعمل الخير وتحقيق غاياتها وأهدافها الإنسانية تجاه مجتمعاتها فقط دون المساس بأي شيء آخر.



وكشف حياصات عن وجود 3984 جمعية خيرية مسجلة، ونحو 50-60% منها فعالة.

اضافة اعلان