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الجمعة، 04-03-2022 08:27 م

وزارة الخارجية: اتصالات مكثفة لاخلاء أردنيين في مدينة سومي الأوكرانية

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الوكيل الاخباري - تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باتصالات مكثفة مع المنظمات الدولية المختصة لاخلاء الأردنيين المتواجدين في مدينة سومي الأوكرانية، وفقا للناطق باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول.

وقال السفير أبو الفول، الجمعة، لـ "المملكة"، إنّ الوزارة تبذل جهودها الحثيثة مع كافة الجهات المعنية لتأمين ممر آمن للأردنيين المتواجدين في مدينة سومي بهدف اخلائهم بسلام إلى الأردن،

وناشد طالب أردني في مدينة سومي الأوكرانية بإيجاد طريق آمن لطلبة أردنيين متواجدين في المنطقة، في ظل تقارير تتحدث عن وضع "حرج" في المدينة القريبة من الحدود الروسية خلال الحرب الروسية في أوكرانيا منذ 9 أيام.

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