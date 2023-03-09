الخميس 09-03-2023
الوكيل الاخباري

وزير السياحة والآثار يرعى توقيع اتفاقيتين لاستقطاب 38 رحلة طيران عارض

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الخميس، 09-03-2023 11:41 م

وزير السياحة والآثار يرعى توقيع اتفاقيتين لاستقطاب 38 رحلة طيران عارض

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الوكيل الاخباري - رعى وزير السياحة و الآثار مكرم القيسي اليوم بحضور مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، والسفير الأردني في ألمانيا يوسف البطاينة والمستشار هشام العبادي، توقيع أتفاقيتين جديدتين للطيران العارض من بولندا وبلغاريا ستحملان على متنها 4020 مسافرا للأردن، جاء ذلك على هامش معرض برلين الدولي للسياحة والسفر .

كما شهد يوم امس توقيع 4 اتفاقيات طيران عارض تستهدف عددا من الدول بلغاريا ورومانيا و التشيك و سلوفاكيا وعدة دول أخرى، وبعدد رحلات متوقعة تصل الى 57 رحلة وقرابة 10 آلاف سائح إلى مدينة العقبة.

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