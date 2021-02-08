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الإثنين، 08-02-2021 12:32 م

وزارة الصحة : لدينا تخوف من انتشار كورونا في المدارس لهذا السبب

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الوكيل الاخباري - قال مساعد الامين العام للرعاية الصحية الاولية الدكتور غازي شركس ان الدليل الارشادي مهم وان المدرسة لا تعتبر بؤرة لفيروس كورونا ولكن قد تصلها العدوى من خارج المدرسة مشيرا الى ان هذا الدليل يضمن بدرجة كبيرة عدم تسجيل اصابات كورونا في المدارس .

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وقال شركس ان هناك تخوفا من نقل العدوى الى المدرسة من المجتمع المحلي حيث يقوم احد الطلبة بمخالطة شخص مصاب بكورونا ويدخل الى المدرسة وربما ينتشر الفيروس بين الطلبة . 

 

واكد شركس ان وزارة الصحة لن تترك مجالا لحدوث ثغرة مشددا على ان التعقيم ولبس الكمامات والتباعد الجسدي من اهم سبل الوقاية . 

 

 


 




 

 


 

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