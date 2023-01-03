الثلاثاء 03-01-2023
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كشف سبب حريق معمل الكاوتشوك في الموقر

الثلاثاء، 03-01-2023 02:19 م

وزارة العمل تزور مصنع شب فيه حريق بالموقر للاطمئنان على صحة العاملين

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الوكيل الاخباري- اطلعت وزارة العمل مساء يوم أمس الاثنين على أوضاع العاملين في مصنع لإعادة تدوير الكاوتشوك بمنطقة الموقر بعد الحريق الذي شب فيه، ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين.اضافة اعلان



وقال مساعد الأمين العام عبدالله الجبور أن الوزارة قامت بزيارة فورية للاطلاع على واقع الحال، والاطمئنان على الأوضاع الصحية للعاملين.


وأضاف الجبور أنه قد تم الكشف على المصنع للوقوف على أسباب الحادثة، وذلك لضمان توفير بيئة عمل صحية وآمنة مستقبلاً تلتزم بإجراءات السلامة والصحة المهنية.


مؤكدا على ان الوزارة تقوم بالكشف الدوري على جميع المنشآت بهدف الوقاية من هذه الحوادث وإصابات العمل والأضرار الصحية الناجمة عن المخاطر المهنية.

 




 

 


 

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