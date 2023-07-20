وزارة العمل تعلن عن وظائف- تفاصيل

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية عمل جرش عن توفر فرص العمل التالية: (للعمل في مشروع إنشائي محدد المدة).

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أولا : مهندس مدني حديث التخرج عدد (3):-



الشروط المطلوبة :

1. أن يكون المتقدم حديث التخرج (تاريخ التخرج بعد 1/1/2020)).

2. أن لا يكون المتقدم مستفيد من فرصة تشغيل أو تدريب أخرى سواء من برامج نقابة المهندسين أو برامج وزارة الأشغال العامة والإسكان أو من أي جهة أخرى .

3. إحضار شهادة تفرغ من نقابة المهندسين الأردنيين.

4. إحضار شهادة عضوية النقابة.



ثانيا: فنيين عدد (4) :-



الشروط المطلوبة :

1. أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة بكالوريوس أو دبلوم أو شهادة تدريب من معهد التدريب المهني أو شهادة خبرة مصادقة من وزارة العمل بالمهنة التي يحملها.

2. أن لا يزيد عمر المتقدم عن (50) عام.



ثالثا: عمال إنشاءات عدد (10) :-



الشروط المطلوبة:

1. أن لا يزيد عمر المتقدم عن (45) عام.

على من يرغب بالتقدم لهذه الوظائف مراجعة مديرية عمل جرش/ قسم التشغيل