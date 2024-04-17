وزارة العمل توضح حالات الإستقدام لعامل غير أردني من خارج المملكة بدل عامل مغادر

الوكيل الاخباري- نشرت وزارة العمل حالات الإستقدام لعامل غير أردني من خارج المملكة بدل عامل مغادر اليوم الاربعاء.

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وقالت وزارة العمل في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن هذه الحالات عبارة عن مغادرة العامل من الجنسية المصرية أراضي المملكة بموجب مغادرة نهائية (خروج بلا عودة)، أو العامل من الجنسيات المقيدة المنتهي أو الملغى تصريح عمله وإذن إقامته، شريطة أن يكون العامل الذي غادر أراضي المملكة قد عمل لدى نفس آخر صاحب عمل الذي سيقوم بالإستقدام لمدة لا تقل عن (6) أشهر ومغادرة العامل الذي تم إستقدامه وثبوت عدم لياقته بموجب الفحص الطبي دون حصوله على مغادرة نهائية.



وزادت "مغادرة العامل الذي تم تسفيره بقرار من الوزارة بسبب رفضه العمل لدى صاحب العمل، وعلى أن يكون تصريح عمله ملغى قبل مغادرته أراضي المملكة، وفاة العامل غير الأردني الذي يحمل تصريح عمل ساري المفعول أو تصريح عمل منتهي لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، على أن يقدم صاحب العمل شهادة وفاة مصدقة من الجهات المختصة بذلك، وأن يتم إلغاء تصريح عمله و مغادرة العامل أراضي المملكة بعد تاريخ 2022/1/1 وللعامل من الجنسية المصرية: المغادرة بموجب إذن خروج وعودة (إجازة) وانتهاء تصريح عمله أو إلغاء تصريح العمل الساري وهو خارج المملكة وللعامل من الجنسيات المقيدة بقانون الإقامة انتهاء تصريح عمل العامل وإذن إقامته أو إلغاؤهما.