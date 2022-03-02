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الأربعاء، 02-03-2022 11:31 ص

وزارة المياه والري توضح حول كميات مياه المشاريع الزراعية في رم والديسي

وزارة المياه والري1


الوكيل الإخباري - أوضحت وزارة المياه والري بخصوص كميات المياه المستخدمة للمشاريع الزراعية الموجودة حاليا في منطقة الديسي / رم جنوب المملكة ، أن هذه المشاريع الزراعية الموجودة حاليا تقوم باستثمارات زراعية تتبع لشركة واحدة حيث لديها (27) بئر مرخص منها (21) بئر عامل يوجد عليها عدادات مياه ويتم متابعتها واخذ القراءات دوريا ،  أما الشركات الاخرى وعددها (3) شركات هي شركات حكومية ولم تباشر عملها حتى الآن. 

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وبينت الوزارة أن كميات المياه المستخرجة من كافة الآبار في المنطقة لا تزيد على (25) مليون م/3 سنويا ويتم محاسبتها واستيفاء اثمان المياه اولا بأول ، داعية الى توخي الدقة والموضوعية والتأكد من المعلومات التي يتم تداولها من مصادرها الرسمية .



 




 

 


 

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