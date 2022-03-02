وزارة المياه والري توضح حول كميات مياه المشاريع الزراعية في رم والديسي

الوكيل الإخباري - أوضحت وزارة المياه والري بخصوص كميات المياه المستخدمة للمشاريع الزراعية الموجودة حاليا في منطقة الديسي / رم جنوب المملكة ، أن هذه المشاريع الزراعية الموجودة حاليا تقوم باستثمارات زراعية تتبع لشركة واحدة حيث لديها (27) بئر مرخص منها (21) بئر عامل يوجد عليها عدادات مياه ويتم متابعتها واخذ القراءات دوريا ، أما الشركات الاخرى وعددها (3) شركات هي شركات حكومية ولم تباشر عملها حتى الآن.

اضافة اعلان



وبينت الوزارة أن كميات المياه المستخرجة من كافة الآبار في المنطقة لا تزيد على (25) مليون م/3 سنويا ويتم محاسبتها واستيفاء اثمان المياه اولا بأول ، داعية الى توخي الدقة والموضوعية والتأكد من المعلومات التي يتم تداولها من مصادرها الرسمية .





