بلدية الطفيلة تتعامل مع تجمعات ومستنقعات مياه

الوكيل الإخباري - تعاملت كوادر بلدية الطفيلة الكبرى، تزامنا مع الهطولات الكثيفة التي تشهدها مناطق البلدية الخمس، مع ارتفاع منسوب المياه على الطرقات الرئيسة والفرعية، بشفط المياه وإنشاء قنوات لتصريفها وإزالة العوائق المرورية التي خلفتها السيول الجارفة من أتربة وحجارة وغيرها.

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وقال رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى نائب محافظ الطفيلة الدكتور اسماعيل الصرايرة، اليوم الأحد، إن قصبة الطفيلة شهدت هطولات مطرية غزيرة على مدار الساعات الـ 24 الماضية، والتي أدت إلى تشكل السيول وجريان مياه الأمطار إلى التجمعات السكنية المنخفضة مشكلة مستنقعات ارتفع منسوبها أمام الحركة المرورية وجرى معالجتها بشفطها وتصريفها من خلال الماتورات وصهاريج البلدية.



وأشار إلى أنه جرى إزالة بعض العوائق من حجارة وطمم على بعض المواقع الحيوية التي شهدت هطولات مطرية غزيرة، حفاظا على السلامة العامة لسالكي الطرق والمواطنين.



وأضاف الصرايرة أن التجمعات المائية الناتجة عن مياه الأمطار في بعض طرق المدينة، تتسبب غالبا بتآكل بنية الطرق، ما يستدعي تنفيذ مشروعات خلطات إسفلتية للطرق، وبالتالي استنزاف موازنة البلدية.



ووفق العديد من المواطنين في قصبة الطفيلة، تتسبب تبعات المنخفضات الجوية التي تشهدها الطفيلة سنوياً بارتفاع منسوب مياه الأمطار على عدد من المقاطع المرورية على الطريق الملوكي، فضلا عن تعرض التجمعات السكنية لانجرافات السيول، مطالبين بتخصيص مبالغ مالية في موازنة بلدية الطفيلة الكبرى لتحديث وإقامة شبكات لتصريف مياه الأمطار وجدران استنادية، حفاظا على البنية التحتية للطرقات وتهيئتها لاستيعاب كميات الأمطار والحد من المخاطر التي تؤثر على المركبات والأبنية والمنازل والمحال التجارية، جراء مداهمة مياه الأمطار.