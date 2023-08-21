وزارة النقل: أكثر من 18 ألف دراجة آلية عاملة في الأردن

الوكيل الإخباري - بلغ عدد المركبات العاملة في الأردن 1,901,238 مركبة حتى تاريخ 15 آب الحالي، وفق بيانات لوزارة النقل، التي أشارت إلى أن 1,374,797 منها مركبة ركوب صغير.

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وأوضحت بيانات للوزارة، أن هناك 191,465 مركبة نقل مشترك، إضافة إلى 189,843 مركبة شحن، و29,420 مركبة نصف مقطورة، و23,243 مركبة ركوب متوسط، و20,875 مركبة رأس قاطرة غير معدة للشحن، إضافة إلى 20,263 مركبة إشغال/ إنشائية.



وبينت أن هناك 15,668 مركبة زراعية، و10,394 مركبة ذات استخدام خاص، إضافة إلى 4,336 حافلة، و1,181 مقطورة، و1,069 مركبة شحن قاطرة ونصف مقطورة، و118 مركبة شحن قاطرة ومقطورة، و1 مركبة زراعية + مقطورة خفيفة.



وعن عدد الدراجات الآلية العاملة في المملكة، لفتت بيانات وزارة النقل النظر إلى وجود 18,555 دراجة آلية، إضافة إلى 10 دراجات آلية / سكوتر.



وارتفع مجموع المركبات المخلص عليها خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 33.5%، لتصل إلى 38482 مركبة، مقارنة مع 28819 مركبة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات هيئة مستثمري المناطق الحرة.

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