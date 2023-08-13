سائقو التكسي يرفضون رفع الأجور ويطالبون الأمانة بصرف الدعم النقدي

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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رفض نقيب أصحاب التكسي أحمد أبو حيدر ما قال إنه مقترح من أمانة عمّان الكبرى برفع أجرة العدادات بدلا من صرف الدعم النقدي لمشغلي وسائط النقل العام ضمن المناطق التابعة للأمانة.وقال أبو حيدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأمانة اقترحت رفع الأجور وذلك لعدم توفر مخصصات لصرف الدعم النقدي، لافتا إلى أنه تم اقتراح رفع أجرة فتح العداد من 34 قرشا إلى 36 قرشا بالإضافة إلى زيادة قرش واحد على كل كيلو متر.وأضاف أن مشغلي وسائط النقل العام يرفضون مقترح رفع الأجور وخاصة سائقي التكسي في ظل المنافسة الكبيرة مع تطبيقات النقل الذكي والعروض والخصومات التي توفرها لروادها، مبينا أنه في حال رفع الأجرة فإن المواطن سيعزف عن التكسي ويتجه لبدائل أخرى مما سيلحق الضرر بالقطاع الذي تضرر كثيرا بسبب ارتفاع المحروقات.وأشار أبو حيدر إلى أن مشغلي وسائط النقل العام اقترحوا إعفاء أصحاب المركبات من الرسوم السنوية البالغة ٢٠٠ دينار لمركبات التكسي والسرفيس، مبينا أن الأمانة لم ترد على هذا المقترح حتى الآن.وبيّن أن أصحاب التكسي داخل حدود أمانة عمّان استلموا نحو 150 دينار، فيما وصلت قيمة الدعم النقدي لمشغلي وسائط النقل بالمحافظات إلى 900 دينار.يذكر أن الدعم النقدي لمشغلي وسائط النقل العام داخل حدود أمانة عمّان الكبرى يشمل 14500 مشغل وبقيمة تصل إلى 2.2 مليون دينار، فيما بلغت قيمة الدعم عن ثلاثة أشهر لمركبات التكسي والسيارات الصغيرة "السرفيس" 150 دينارا، وللحافلات المتوسطة 110 دنانير، والمركبات الكبيرة 150 دينارا، وفق ما أعلنته الأمانة.