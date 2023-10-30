لماذا طلب الأردن منظومة "باتريوت"؟.. خبير عسكري يجيب

الوكيل الإخباري - اعتبر الخبير العسكري هلال الخوالدة ان طلب الأردن منظومة باتريوت الدفاعية يأتي لتعزيز الدفاع عن حدود المملكة في وقت يشهد تصاعد التوتر والصراع في المنطقة والاقليم.

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وقال الخوالدة في تصريحات تلفزيونية إن هناك مخاطر تحيط بالمملكة بسبب موقعها الجغرافي أبرزها الحرب في سوريا ومحاولات التسلل وتهريب المخدرات والأسلحة عبر الطائرات المسيرة وبعضها طائرات مسلحة وانتشار الميليشيات الإيرانية والمخاطر من الحدود الشرقية والغربية إذا ما أطلقت صواريخ باليستية من مسافات بعيدة بالإضافة إلى تصاعد خطر تفاقم الحرب في غزة وتوسعها لتصبح حربا إقليمية.



وأضاف أن الأردن طلب من الولايات المتحدة نشر منظومة باتريوت الدفاعية بموجب الاتفاقيات الدفاعية بين الأردن وأمريكا، ولكون هذه المنظومات مكلفة باعتبارها متطورة جدا وتستخدمها الدول للدفاع عن حدود أراضيها ومجالها الجوي ضد التهديدات.



وأشار الخوالدة إلى أنه سيتم تحديد أماكن نشر هذه المنظومات الدفاعية من خلال لجان فنية مختصة بناءً على حجم المخاطر أو المناطق التي قد تشكل خطرا على الأمن القومي للأردن.



وكان مدير الإعلام العسكري، العميد الركن مصطفى الحياري كشف أمس الأحد، أن الأردن طلب من واشنطن نشر منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" لتعزيز الدفاع عن حدوها.