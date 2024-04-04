الخميس 04-04-2024
الوكيل الاخباري
 

استعداداً للجمعة الاخيرة من رمضان .. الاحتلال يعزم نشر 3600 عنصرا أمنيا في القدس

الخارجية: إجراءات الاحتلال بحق مسيحيي القدس خرق فاضح ومرفوض

الأشغال تعلن عن تحويلات مؤقتة على طريق المطار

الأعلى تاريخيا .. ارتفاع كبير على سعر ليرة الذهب في الأردن

%9.6 تراجع أعداد السياح القادمين للأردن خلال الربع الأول من 2024

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

اتحاد الصحفيين الأجانب يدعو إسرائيل لوقف إغلاق الجزيرة

3850 ميغا واط الحمل الكهربائي الأقصى أمس

الخدمات الطبية تحدد عطلة العيد لمستشفياتها

ميقاتي: نزوح 100 ألف شخص من جنوب لبنان نتيجة القصف

الخميس، 04-04-2024 02:41 م

السقاف: 6 فرص استثمارية جديدة لعجلون بحجم استثمار 61 مليون دولار

WhatsApp Image 2024-04-04 at 12.39.04 PM


الوكيل الإخباري - أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أن مشروع تلفريك عجلون يعتبر نواة للتطوير السياحي في المحافظة، ويساهم بتنمية الواقع الاستثماري والاقتصادي.

اضافة اعلان


وبينت السقاف خلال جولة ميدانية في منطقة الصوان التنموية بعجلون أن المحافظة تمتاز بنسبية وتنافسية جاذبة للمستثمرين خاصة في القطاع السياحي والغذائي.


وقالت السقاف، إن الوزارة أطلقت 6 فرص استثمارية جديدة عبر المنصة الإلكترونية (invest.jo) في القطاع السياحي والصناعات الغذائية بحجم استثمار كلي متوقع 61 مليون دولار، مؤكدة أن وزارة الاستثمار ستعمل على الترويج لهذه الفرص من خلال استهداف مستثمرين محتملين لتوجيههم تجاه تلك الفرص.


وأضافت أن الفرص الاستثمارية شملت مشروع إقامة القرية السياحية، ومشروع إعادة تأهيل واستخدام قرية دير الصمادية الجنوبي، ومشروع إقامة متنزه عجلون الوطني، ومشروع منتجع عجلون العلاجي، أما الفرص الاستثمارية الأخرى فكانت من نصيب قطاع الصناعات الغذائية لتشمل مشروع إقامة مزرعة نموذجية، ومشروع أكاديمية طهي.


واستمعت وزيرة الاستثمار إلى شرح قدمه رئيس مجلس إدارة المناطق الحرة والمناطق التنموية صخر العجلوني الذي أكد أن مشروع تلفريك عجلون وفر قرابة 120 فرصة عمل مباشرة لأبناء المجتمع المحلي في عجلون، إضافة إلى استقطابه ما يزيد على 300 ألف زائر منذ افتتاحه.


وبين أنه تم وضع خطة ترويجية متكاملة لترويج منطقة الصوان التنموية (عجلون) بالتعاون مع بلدية عجلون الكبرى ومديرية السياحة، بهدف النهوض بمشروع التلفريك من خلال إثراء تجربة الزائر ليصبح مشروعا ترفيهيا متكاملا، إضافة إلى جذب الاستثمارات الجديدة في مختلف الأنشطة السياحية والخدمية والهادفة لتشغيل الأيدي العاملة، والمساهمة في التخفيف من مشكلة البطالة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (2)

الخارجية: إجراءات الاحتلال بحق مسيحيي القدس خرق فاضح ومرفوض

395EEDCC-5993-4539-9BB3-8BDB4508C839

الأشغال تعلن عن تحويلات مؤقتة على طريق المطار

660e8ae476b74

%9.6 تراجع أعداد السياح القادمين للأردن خلال الربع الأول من 2024

660e778a4c59b76a956ad679

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

1712229909955

3850 ميغا واط الحمل الكهربائي الأقصى أمس

GKUShMBWIAAVlg0

الخدمات الطبية تحدد عطلة العيد لمستشفياتها

أخبار متعلقة
1711893356866

أوقاف عجلون تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثالث

qViOUn906VYHNqVYLnDhgiAWEH3rPjqGomQWtAqJ

إطلاق ملتقى اليوبيل الفضي في عجلون

1711632391594 (1)

وزير البيئة يطلع على المخطط الشمولي في عجلون

WhatsApp Image 2024-03-26 at 9.16.15 PM

اتفاقية تعاون لتطوير منهاج المهارات الرقمية لطلبة المدارس الحكومية

1711296291724

أوقاف عجلون تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثاني

6363cf47d0912

عجلون: مطالب بإدراج مواقف السيارات لمستشفى الإيمان الحكومي ضمن المرحلة الثالثة