السقاف: 6 فرص استثمارية جديدة لعجلون بحجم استثمار 61 مليون دولار

الوكيل الإخباري - أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أن مشروع تلفريك عجلون يعتبر نواة للتطوير السياحي في المحافظة، ويساهم بتنمية الواقع الاستثماري والاقتصادي.

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وبينت السقاف خلال جولة ميدانية في منطقة الصوان التنموية بعجلون أن المحافظة تمتاز بنسبية وتنافسية جاذبة للمستثمرين خاصة في القطاع السياحي والغذائي.



وقالت السقاف، إن الوزارة أطلقت 6 فرص استثمارية جديدة عبر المنصة الإلكترونية (invest.jo) في القطاع السياحي والصناعات الغذائية بحجم استثمار كلي متوقع 61 مليون دولار، مؤكدة أن وزارة الاستثمار ستعمل على الترويج لهذه الفرص من خلال استهداف مستثمرين محتملين لتوجيههم تجاه تلك الفرص.



وأضافت أن الفرص الاستثمارية شملت مشروع إقامة القرية السياحية، ومشروع إعادة تأهيل واستخدام قرية دير الصمادية الجنوبي، ومشروع إقامة متنزه عجلون الوطني، ومشروع منتجع عجلون العلاجي، أما الفرص الاستثمارية الأخرى فكانت من نصيب قطاع الصناعات الغذائية لتشمل مشروع إقامة مزرعة نموذجية، ومشروع أكاديمية طهي.



واستمعت وزيرة الاستثمار إلى شرح قدمه رئيس مجلس إدارة المناطق الحرة والمناطق التنموية صخر العجلوني الذي أكد أن مشروع تلفريك عجلون وفر قرابة 120 فرصة عمل مباشرة لأبناء المجتمع المحلي في عجلون، إضافة إلى استقطابه ما يزيد على 300 ألف زائر منذ افتتاحه.



وبين أنه تم وضع خطة ترويجية متكاملة لترويج منطقة الصوان التنموية (عجلون) بالتعاون مع بلدية عجلون الكبرى ومديرية السياحة، بهدف النهوض بمشروع التلفريك من خلال إثراء تجربة الزائر ليصبح مشروعا ترفيهيا متكاملا، إضافة إلى جذب الاستثمارات الجديدة في مختلف الأنشطة السياحية والخدمية والهادفة لتشغيل الأيدي العاملة، والمساهمة في التخفيف من مشكلة البطالة.